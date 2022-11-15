經濟部15日公布最新統計，今年以來民眾逐漸接受與疫情共存，外出用餐意願增加，加上7月國旅補助上路，帶動外食、飲料消費增加，推升1至9月飲料店營業額為810億元，創歷年同期新高，加以因去年三級警戒餐飲禁止內用低基期因素下，較去年同期年增22.8％，為有統計資料以來最大增幅，預期今年飲料店業全年營業額可望突破千億。近年飲料店品牌推陳出新，持續拓展家數，帶動營業額由2011 年546 億元躍升至2021 年924 億元，其中除2020、2021年受COVID-19疫情影響外，其餘年度均呈遞升態勢，平均每年成長5.4％。

依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年飲料店家數以倍數成長，2022年8月底已來到2萬7,509家，其中以「冰果店、冷熱飲店」占81.7％居首，其次為「咖啡館」占14.9％；與2011年底相較，咖啡館成長近1.6倍，增幅明顯高於其他類型飲料店，顯見國人對飲用咖啡需求日益增加，帶動咖啡市場規模蓬勃發展。從縣市別顯示，2022年8月底全國咖啡館家數占比前六名均為直轄市，以臺北市929家居首（占22.7％）、臺中市474家次之（占11.6％）、新北市459家再次之（占11.2％），六都合占71.3％。觀察咖啡館密度，若以人口計算，六都中以臺北市每萬人口有3.8家居冠，臺南市2.0家與臺中市1.7家分居2、3名；若從土地面積觀察，地狹人稠的臺北市平均每平方公里就有3.4家咖啡館，冠居全國。

近年黑金商機持續發酵，除連鎖和個人咖啡店積極拓點外，各大超商、超市和速食等業者亦投入搶食咖啡市場，帶動咖啡需求不斷增長，據農委會統計，我國近年自產咖啡豆產量大約落在700~1,100公噸，尚不足供應國人所需，因此大多仰賴進口，依財政部資料顯示，2021年咖啡豆進口量達4萬866公噸，進口金額首度突破2 億美元，較2011年翻倍成長。2022年前9月累計金額已達2.1億美元，超過前一年全年進口金額，年增38.2％，主要進口來源依序為巴西（占15.5％）、衣索比亞（占15.3％）、美國（占12.4％）及哥倫比亞（占12.1％），合計超過5成。