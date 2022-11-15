東陽（1319）自結10月合併稅前盈餘2.28億元，較去年同期成長2.64倍，創下2019年以來同期新高。
東陽累計前十月合併稅前盈餘24.22億元，較去年同期累計成長2.77倍，超越2019年新冠疫情以來全年獲利紀錄，每股稅前盈餘4.18元。
東陽總裁吳永祥表示，OEM（車廠代工）、AM（售後維修）汽車零件事業均增加生產排程，以迎接旺季需求，同時持續優化產線，深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。
東陽（1319）自結10月合併稅前盈餘2.28億元，較去年同期成長2.64倍，創下2019年以來同期新高。
東陽累計前十月合併稅前盈餘24.22億元，較去年同期累計成長2.77倍，超越2019年新冠疫情以來全年獲利紀錄，每股稅前盈餘4.18元。
東陽總裁吳永祥表示，OEM（車廠代工）、AM（售後維修）汽車零件事業均增加生產排程，以迎接旺季需求，同時持續優化產線，深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力。
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