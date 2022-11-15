53歲安姓女子利用百貨公司舉辦周年慶行竊櫃位商品。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

2022年即將進入尾聲，各家大型百貨公司紛紛舉辦周年慶，力拚達成全年營業額。台南市中西區某大型百貨公司正熱鬧舉辦周年慶，53歲的安姓女子竟然利用櫃姐忙著招呼客人之際，一連行竊4個樓層共14處櫃位，當她得手暗喜騎機車離去時，被警方當街攔查破獲，並起出22件竊得的商品。全案偵訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，安女於13日下午利用該百貨公司周年慶湧入人潮時，從百貨公司的B1樓偷到3樓，總計有14處櫃位被竊。其中，一家法國品牌的手袋皮件店櫃姐，當天下午3時30分左右，發現店內1只價值1萬5000元的黑色斜背包不翼而飛後，立即報警處理。

警二分局南門派出所副所長邱漢文及警員吳宗懋獲報到場，經察看監視器影像後，發現是1名身穿灰色長袖衣服女子徒手行竊，且離開時間並不久，研判應該還在百貨公司周邊。

2員警鍥而不捨於百貨公司周邊搜尋，下午4時15分左右，發現該名女子騎機車出現在永福路、和意路口，經上前攔下盤檢，當場起出22件竊得的商品，經帶回調查發現，全都是安女趁各櫃位櫃姐不注意之際徒手取物，並迅速放進以衣服遮掩的袋子竊得。

安女被警方帶回派出所後，竊得的物品琳瑯滿目，堆滿整個辦公桌面，經員警逐一清點，共有22件商品無法提出結帳單據，包括斜背包、香水、悶燒杯、幼兒玩具、布鞋、精華霜化妝品、沐浴乳、洗髮精等各樣物品。

有趣的是，除報案的法國品牌專櫃外，其餘店家全都不知道被竊。經員警聯絡百貨公司安管部門協助，14日陸續有化妝及幼兒玩具專櫃人員到場指認，並領回遭竊之物，警方正持續清查及聯繫被害人招領。