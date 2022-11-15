大陸國家統計局網站15日公布，面對更趨複雜嚴峻的國際環境和大陸疫情新發多發等多重挑戰，大陸10月分國民經濟延續恢復態勢，工業投資穩定增長，就業物價總體平穩，新動能積蓄增強，民生保障有力有效，經濟社會大局穩定。

大陸國家統計局指出：

一、工業生產持續增長，高技術製造業增長加快：

1-10月分，大陸全國規模以上工業增加值同比增長4.0％，比1-9月分加快0.1個百分點。分三大門類看，採礦業增加值同比增長7.9％，製造業增長3.4％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.5％。高技術製造業增加值同比增長8.7％，比1-9月分加快0.2個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.7％；股份制企業增長5.0％，外商及港澳台商投資企業增長0.1％；私營企業增長3.4％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池、移動通信基站設備等綠色智慧產品產量同比分別增長108.4％、35.6％、19.3％。10月分，大陸全國規模以上工業增加值同比增長5.0％，比第三季加快0.2個百分點；環比增長0.33％。其中，採礦業增加值同比增長4.0％，製造業增長5.2％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0％。高技術製造業增加值同比增長10.6％，比上月加快1.3個百分點。10月分，製造業採購經理指數為49.2％，企業生產經營活動預期指數為52.6％。1-9月分，全國規模以上工業企業實現利潤總額62442億元，同比下降2.3％。

二、服務業繼續恢復，現代服務業增勢較好：

1-10月分，大陸全國服務業生產指數同比增長0.1％，與1-9月分持平。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業生產指數分別增長11.1％、5.3％。10月分，大陸全國服務業生產指數同比增長0.1％。其中，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，金融業生產指數分別增長9.2％、6.4％，分別比上月加快0.7、1.5個百分點。1-9月分，規模以上服務業企業營業收入同比增長4.7％；其中衛生和社會工作，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，科學研究和技術服務業企業分別增長8.9％、8.0％、7.9％。10月分，服務業商務活動指數為47.0％；其中，水上運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於55.0％以上較高景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為56.7％。

三、市場銷售有所放緩，基本生活類商品銷售和網上零售較快增長：

1-10月分，社會消費品零售總額36兆0575億元（人民幣，下同），同比增長0.6％，比1-9月分回落0.1個百分點。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額31兆2649億元，同比增長0.5％；鄉村消費品零售額4兆7926億元，增長0.8％。按消費類型分，商品零售32兆5227億元，同比增長1.2％；餐飲收入3兆5348億元，下降5.0％。基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長9.0％、6.6％。全國網上零售額10兆9542億元，增長4.9％。其中，實物商品網上零售額9兆4506億元，增長7.2％；占社會消費品零售總額的比重為26.2％。10月分，社會消費品零售總額4兆0271億元，同比下降0.5％，環比下降0.68％。其中，商品零售3兆6171億元，同比增長0.5％；餐飲收入4099億元，下降8.1％。

四、固定資產投資穩定增長，高技術產業投資增長較快：

1-10月分，大陸全國固定資產投資（不含農戶）47兆1459億元，同比增長5.8％，比1-9月分回落0.1個百分點。分領域看，基礎設施投資同比增長8.7％，製造業投資增長9.7％，房地產開發投資下降8.8％。大陸全國商品房銷售面積11兆1179萬平方米，同比下降22.3％；商品房銷售額10兆8832億元，下降26.1％。分產業看，第一產業投資同比增長1.4％，第二產業投資增長10.8％，第三產業投資增長3.7％。民間投資增長1.6％。高技術產業投資增長20.5％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長23.6％、14.0％。高技術製造業中，電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長28.7％、27.8％；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別增長24.7％、22.5％。社會領域投資增長13.1％，其中衛生、教育投資分別增長30.4％、8.5％。10月分，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.12％。

五、貨物進出口規模擴大，貿易結構繼續優化：

1-10月分，貨物進出口總額34兆6165億元，同比增長9.5％。其中，出口19兆7113億元，增長13.0％；進口14兆9053億元，增長5.2％。一般貿易進出口占進出口總額的比重為63.8％，比上年同期提高2.1個百分點。民營企業進出口占進出口總額的比重為50.4％，比上年同期提高2.2個百分點。機電產品出口同比增長9.6％，占出口總額的比重為57.1％。10月分，貨物進出口總額35515億元，同比增長6.9％。其中，出口20691億元，增長7.0％；進口14823億元，增長6.8％。進出口相抵，貿易順差5868億元。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率與上月持平：

1-10月分，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.6％。10月分，全國城鎮調查失業率為5.5％，與上月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4％；外來戶籍勞動力調查失業率為5.7％，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.5％。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為17.9％、4.7％，均與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為6.0％。全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。

七、居民消費價格溫和上漲，工業生產者出廠價格同比下降：

1-10月分，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲2.0％。10月分，CPI同比上漲2.1％，漲幅比上月回落0.7個百分點；環比上漲0.1％。分類別看，食品菸酒價格同比上漲5.2％，衣著價格上漲0.5％，居住價格下降0.2％，生活用品及服務價格上漲1.4％，交通通信價格上漲3.1％，教育文化娛樂價格上漲1.2％，醫療保健價格上漲0.5％，其他用品及服務價格上漲1.9％。在食品煙酒價格中，鮮菜價格下降8.1％，糧食價格上漲3.6％，鮮果價格上漲12.6％，豬肉價格上漲51.8％。扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.6％，漲幅與上月持平。

1-10月分，大陸生產者物價指數（PPI）、工業生產者購進價格同比分別上漲5.2％、7.5％。10 月分，PPI同比下降1.3％，環比上漲0.2％；工業生產者購進價格同比上漲0.3％，環比上漲0.3％。