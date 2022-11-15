74歲影后甄珍和愛子章立衡(原名劉子千)赴北京處理私人事務後，至今已3個月音訊全無，就連親妹銀霞手術開刀都無法連繫，焦急在社群發文尋親，想不到甄珍昨(14日)久違更新貼文，連章立衡都在留言區發聲，詭異的是，他們卻直呼實施「跟蹤騷擾防制法」真好，也讓神隱的內幕悄悄露出端倪。

上月初甄珍曾針對駁斥友人爆料借錢，更表示「這人沒任何權利替我任何發言」，章立衡則PO文警告會針對造謠者保留法律追訴權利，接著甄珍昨日無預警在臉書貼出「跟蹤騷擾防制法」的法律條文，還寫下「2022年6月實施的這個法律真好！」，隨後兒子章立衡留言：「這法律的確是很好，但針對的那個人恐怕程度不夠，可能看不懂」，並在粉專轉發媽媽的貼文。

距離甄珍的上一次發文已是3年前，不過由於母子都未提及姓名，掀起網友關注，還有人意外標註甄珍前夫、音樂人劉家昌說：「劉家昌來喔」。根據《自由時報》報導，甄珍的妹妹銀霞對與姊姊失聯相當焦急，她表示目前日夜心跳很快，但姊姊的手機和秘書就是不接電話，也強調有報導所說的歐美行不確實，此外，銀霞也針對公開信的內容表示：「不像他們的言論！朋友都在叫報警，是沒用的！」，顯然相當關心姐姐和外甥的近況。