台中市后里區28歲的黃姓男子，日前行竊后里區一家娃娃機店的商品，犯行被店內的監視器「全都錄」，業者在地方臉書社團公布竊嫌照片，限期和他聯絡歸還商品；黃男未出現歸還、業者報警。大甲警分局獲報後，循線傳喚有竊盜前科的黃男到案；警方指出，黃男供稱偷的商品已變換成現金，警方依竊盜罪嫌函送法辦。

警方指出，娃娃機店業者在臉書「后里Free社」公布監視器畫面，畫面中一名男子未戴口罩，還口叼著煙，先破壞娃娃機門鎖後，即行竊櫃內的擺設商品，畫面中可看到3台娃娃機門被破壞後，商品遭到行竊。業者在臉書貼訊息，要求這名男子在當天中午前和他聯絡，否則報警。

警方表示，業者因等不到竊嫌與他聯絡後，即向警方報案，指稱他經營的娃娃機店，於10月31日清晨4時58分遭竊，有3台娃娃機共遭竊生活用品8件損失共9800元，警方獲報後，循線展開調查。

警方調閱現場監視器，循線追查比對後，發現轄內的竊盜慣犯黃姓男子涉嫌重大，即通知他到案說明。警方強調，黃男到案後，坦承行竊娃娃機內的商品，但並已變換成現金；全案依竊盜罪嫌，函送台中地檢署偵辦。