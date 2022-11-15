華碩(2357)董事長施崇棠今(15)日獲頒國立臺灣大學名譽博士學位。華碩今年前3季受到終端需求疲弱以及清庫存壓力，獲利呈現年減，但前3季EPS仍有24.93元。在清庫存方面，第三季庫存金額1745.06億元，季減15%，預期本季可望再減少200-300億元，年底可望達成先前設定下半年至少減少500億元的目標，目前華碩庫存中有6成為成品庫存。預估明年中庫存將能回到健康水準。

施崇棠於1989年出資與旗下四位工程師創立華碩電腦，並於1993年出任董事長，至2007年期間亦同時兼任執行長。歷經30多年科技產業的典範轉移，華碩在其領導下，立足臺灣、放眼全球，穩踞全球主機板第一大、消費性筆記型電腦前三大的國際品牌公司，並且8度榮登由Interbrand鑑價的臺灣國際品牌冠軍，成為科技產業的創新指標。在引領科技創新的同時，他亦積極落實企業家的社會責任，在綠色產品、數位包容、人文環境教育及氣候議題上不遺餘力。施崇棠以其卓越的領導力，將華碩品牌推向世界舞台，展現傑出的企業經營成果，並且作為企業之表率，以自身影響力，帶領臺灣企業投入永續經營。

國立臺灣大學今上午於校總區綜合體育館舉行創校94年校慶慶祝大會，由校長管中閔主持，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓與會。會中頒授黃春明先生與施崇棠先生名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻。大會同時表揚10位傑出校友及頒發學生社會奉獻特別獎。