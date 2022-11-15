桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民進黨鄭運鵬說，桃園在鄭文燦領導下，社宅不是鄰避設施，而是受到大家歡迎的公共設施，允諾會如期如質完成鄭文燦的1.5萬戶，並從基礎起跳，配合台積電設廠在南桃園規畫更多社會住宅，他也諷刺台北社宅1戶4.5萬，對手賴香伶從未質疑過，但桃園絕不會發生，會依收入別提供負擔的起的房價，未來原民提高到10％並納入新住民保障額，青年社宅租金補貼也會擴大實施，桃園人口有機會超過台北市，他也諷刺藍營過去A7合宜住宅規畫不良成孤島，是雙鄭努力解決廢水和產業進駐。

公辦電視政見發表會第二階段由元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌提出桃園社會住宅問題。

鄭運鵬說，內政部所訂的全國社會住宅的目標，它大概有兩個項目，第一個是我們新建的社會住宅，第二個是包租代管的一個方式。所以全國有全國的總目標，桃園也有我們的分配額。在全國的總目標12萬戶裡面，我們分配到了12萬戶裡面的1.5萬戶，這1.5萬戶鄭文燦很積極地配合中央的政策，這是中央跟地方一起協力的。八年以來已經有七處的社會住宅已經完工，並且在年底之前會提供2千943戶，未來桃園還會有59處的社會住宅，總共會提高到1萬5千戶。

鄭運鵬認為桃園社宅非常歡迎，不像台北市，有一些社區會排除社會住宅的進駐，他們認為社會住宅會帶來低的房價，會造成他們社區裡面的生活環境的影響。但是桃園市政府貼心提供公托中心、長照據點、里民活動中心、庇護工廠進駐，所以社會住宅在桃園不是鄰避的項目，而是受到市民朋友、受到社區歡迎的社會住宅的提供。未來在社會住宅的量上面會努力地如期如質地完成1.5萬戶的興建，也會配合捷運站的開發保留土地，提供更多的社會住宅。

鄭運鵬說，桃園現在是台灣少數還有人口紅利的直轄市，而且也是少數人口正成長的直轄市，因此社會住宅會在1.5萬戶基礎上起跳，未來還會配合護國群山台積電，以及上下游產業鏈的進駐，在南桃園規畫更多社會住宅的場址。他不諱言，頂尖的受薪人員、頂尖的工程師不一定需要社會住宅，但是不能夠排擠到其他地方的、區域的房價，更多的年輕人需要到桃園來，需要社會住宅的時候，桃園市政府就必須提供給他們，桃園社會住宅會跟著捷運的場站的開發，未來會有更多的社會住宅的用地。

鄭運鵬也提到社會住宅的租金也會跟中央不同，台北市過去發生過一戶4.5萬元的高社會住宅的房價，賴香伶沒有質疑過，但是這一點不會在桃園發生，未來所有的社會住宅會依收入別，提供適合而且負擔得起的房價，並提供給更多的服務，也希望租金價格用收入分級的模式可以讓中央、全國跟進

鄭運鵬也允諾未來社會住宅，會讓弱勢的原住民朋友不會再受到5％的限制，先開放到10％，若超過也會讓有適合的條件進入到社會住宅。另外大家沒有注意到的新住民，很多都發生單親、工作、收入不穩定的問題，所以也會讓新住民朋友的弱勢家庭進駐到社會住宅。

鄭運鵬說，桃園租金補貼總共有兩萬戶，每一戶4千元，未來對青年租金補貼會擴大實施，包租代管目前總共4千6百戶，桃園也有能力再把包租代管的數量再來提高，他強調桃園過去這8年成長21萬5千人，未來的成長還要更多，加上航空城發展，桃園的人口就有機會超過台北市。

鄭運鵬說，過去在國民黨時代有一個失敗的經驗，在機場捷運A7站，合宜住宅只賣不租，所以造成了整個合宜住宅的規畫不良，成為一座孤島，廢水處理、產業進駐等問題都一一解決，現在正在努力文青國中小的建置，也在坪頂地區提供大崗高中。

政見發表都會在北桃園、南桃園、北健有線電視第3頻道，以及 YouTube同步播出，直播翌日晚上也都會全數上傳在YouTube公開（https://reurl.cc/zrNpgk），讓民眾回看。