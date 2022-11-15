桃園市市長選舉公辦政見發表，元智大學老師王佳煌對候選人提問社會住宅政策，桃園市長候選人鄭寶清提到，他主張用容積換錢，解決社會住宅沒有錢的問題，更反對政府賣地。鄭寶清也說，他力推鐵路地下化，但是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬反對百年建設，以前的鐵路司說桃園的委員都反對，原來反對的是鄭運鵬。

鄭寶清說，社會住宅他是專家，住宅法他在20多年前率先提案，解決年輕人租房減稅問題，讓年輕人有機會租到便宜房子。社會住宅方面，有政治人物還在看以前不看未來。他說，桃園人口這一年來一直減少，而他提出住宅可以用容積換錢，解決社會住宅沒有錢的問題，而地的問題，政府不要再賣地就可以解決。

鄭寶清強調，更重要能夠發展是清廉政治，沒有清廉政治，就沒有行政好效率，別人就不會投資，經濟就不會發展。他說，清廉政治有效率政府，社會住宅8年前已經準備，社會住宅不是用舊思維解決，只有用他新思維才能解決問題。

鄭寶清又說，政府要創造大量財富，才能解決社會住宅問題，他舉以前在台鹽的例子，大家都喝過台鹽鹼性水，當初是丟掉，他拿回來賣，現在鹼性水大家都跟進，一年可以獲利20幾億。而鐵路地下化，400億高價變成1000億高價，錢哪裡來？他說，當時他對時任行政院長林全提到，桃園車站可以蓋60萬坪，若1坪10萬有沒有人要，當然大家搶著要，問題就解決了，這才是真正的百年建設，但是鄭運鵬反對百年建設，以前的鐵路司說委員都反對，他現在才知道，原來反對是鄭運鵬。