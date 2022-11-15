台股加權指數15日開高在14,325.49點，受惠股神巴菲特第三季買進台積電的消息激勵，權王台積電（2330）跳空大漲，開在465元，帶動台股早盤向上拉升，而14日股價強勢的傳產股，如寶成（9904）、裕隆（2201），早盤賣壓湧現，股價震盪，台股早盤指數漲幅擴大，上漲逾160點。

受到投資人重新評估通膨觸頂說法、並尋找下一個延續股市漲幅的催化劑影響，美國四大指數14日殺尾盤，將稍早漲幅全吐回。

道瓊工業平均指數11月14日終場下跌0.63％（211.16點）、收33,536.70點。

那斯達克指數下跌1.12％（127.11點）、收11,196.22點。

費城半導體指數下跌0.97％（26.84點）、收2,728.05點

台新投顧指出，雖然台股漲勢不斷，但漲多的個股也出現小幅拉回，第三季業績不佳的驅動IC廠商敦泰，14日跳空跌停，也拖累相關驅動IC廠商承壓。

在大盤連續五個跳空強漲後，料將在14,200～14,500點的壓力區震盪整理，短期追高風險加大，但中多行情尚未結束，操作上宜留意具備落後補漲題材的個股。