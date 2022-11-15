中國第四代防空武器裝備紅旗-16FE首次公開亮相

中國軍方在13日閉幕的珠海航海中，展示了最新的兩款「紅旗」防空系統，而軍事分析家說，它們是為出口設計的低價陸版終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）系統。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，其中紅旗-11是航展主要主辦者之一的中方空軍所展示。而射程可達160公里的紅旗-16FE，則是由解放軍地面部隊負責操作。而在這次航展中，解放軍中部戰區也公開了影片，展示據說能保護北京免遭攻擊的不明防空系統。

中國軍事專家宋忠平說，隨著北京與華府緊張升高，凸顯中方有自行開發薩德防空系統的必要。他指出，中國無疑已開發出陸版薩德，甚至可能已服役，但目前並不清楚，它是不是在珠海航展中亮相的紅旗-11。

宋忠平說，紅旗-11很可能是紅旗-9中遠程防空飛彈的升級版。而紅旗-16升級的方式，就像美國人改裝愛國者（Patriot）防空飛彈系統一樣。

另一方面，《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，中國武器研發人員一直在鑽研現代戰爭的最新發展。他指出，中方無疑是全球第二軍工大國，投資的規模和美俄截然不同，他們有些武器技術甚至比美國還先進；例如，高超音速巡弋飛彈就是其中之一。

此外，平可夫還說，北京在彰顯武器發展的成就，還有萬一台海爆發衝突，解放軍的備戰力。他強調，北京在威嚇台灣，加快兩岸統一進程時，戰備力是最強大的手段。

而解放軍裝備專家傅前哨則說，中國在設計出口武器時，整合了飛彈和無人機技術。他指出，解放軍的目標在於建立全面的飛彈防空網，以對付來自不同高度和方向的飛彈，軍機和無人機。他說，中國的防空系統能任意與陸製載人與無人機動雷達和偵察系統搭配，讓開發中國家也能負擔得起這些更符合成本效益，也更有效的系統。