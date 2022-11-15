民進黨新北市長候選人林佳龍昨提出「老新北、換新厝 危老都更一坪換一坪」政見，新北市城鄉局長黃國峰今痛批，自詡「政策控」直接淪為「政策空」，一坪換一坪已被眾多專家學者及業界認證是鎖死都更的緊箍咒，每個區域的條件跟房價不同，每個案都需經專業評估及溝通，不能隨便喊喊，請狀況外的林佳龍「麥擱亂」，散播錯誤觀念只會讓現在穩健整合的重建案熄火、破壞都更的穩定性。

對於公辦都更推動，黃國峰說，請林佳龍先搞清楚公辦都更透過「政府主導」帶動地區整體發展的用意，公辦都更和政府標案是一個道理，最終還是必須要具可行性、要找得到願意承做的實施者才能順利推動，不是一股腦兒掛上公辦都更的名號，都更難題就迎刃而解的。

黃國峰說，市府團隊及住都中心在推動公辦都更上的力度超越以往，史上最複雜的大陳公辦都更案除單元二已完成都更外，其餘六單元目前皆如火如荼推動中，單元三已在審議階段、單元五六七正在規劃整合，單元一、單元四正在籌備招商作業，而行政園區的公辦都更，在新店行政園區的成功經驗下，陸續規劃永和、土城、三重、新莊、樹林等處，由政府帶頭衝，透過公辦都更帶動區域翻轉，進一步成為在地都更的驅動力。

林佳龍提及「成立都更整合師、專人專案協助」，黃國峰表示，市府早在侯市長上任之初已成立市府跨局處整合平台－「新北市都市更新推動小組」，加速內部針對都更案件的行政程序，才有了新北市多元都更案件近四年來做了超過600件，是過去20年來累計數量四倍的好成績，另針對民間自行整合的樹林潭興街、板橋富豪社區、新莊名人天廈等海砂屋社區，目前分別處於不同審議階段，黃國峰強調，建立務實都更的觀念，解決問題、促成案件、完成重建才重要。

黃國峰指出，「一坪換一坪」雖是許多有意參與都更者心中共同的疑問與期待，但重建整合要能成就也絕對不僅僅只在於「室內坪數」、「有無車位」，重點在於溝通、釐清認知落差，大多數的民眾其實都能明白都更需要成本、羊毛出在羊身上、賠本生意沒人做的道理，也能理解新北市幅員遼闊，區位條件差異極大的現實，呼籲在台中都更成績被死當、當初的「台中中區再生」計畫沒有一處整合成功、都更再生公司最終跳票，公辦都更案掛零、四年只做出不到30件多元都更案量的「政策空」林佳龍先生，不要在都更市場上畫大餅，破壞產官學界付出許多心血才好不容易導正的都更基礎觀念。