德國看守協會近日公布全球氣候變遷績效指標（CCPI）評比結果減碳評比，我國在全球對象中排名第57、位於極度落後區（Very Low），對此，去年環保署長張子敬受訪時曾揚言不再參加該環團評比，但他今年說，由於評比設計上可能有問題，因此若與他國比較上或許不盡公平，但若自己跟自己比較也要持續往前，因此今年年底會提出2030年的階段性管理目標（NDC）、12大戰略等，讓減碳的努力更清楚，「一步一腳印去做」。

環保署回應指出，本指標評比方式有爭議，其他國家也有疑慮，評比排名不具參考價值，我國已提出2050淨零排放路徑規劃，刻正進行12項關鍵戰略計畫，並進行溫室氣體減量及管理法修法，持續積極務實推動各項減碳與調適工作。

張子敬表示，該評比的爭議包括設定各國的人均排放量目標不一樣，如日本在評比中落後、印度則在評比中領先，「與大家印象差距甚大」，或許若要彼此比較上仍不盡公平，但若是自己跟自己比較也要持續往前。

張子敬提及，今年重點工作項目包括2030年目標，也會提出具體做法，讓2050淨零路徑如光電、氫能、新能源、資源循環、淨零綠生活等讓路俓更清晰。