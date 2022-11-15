台南學甲槍擊案仍未破案，國民黨台南市長候選人謝龍介連日猛批這起治安事件，今天下午還將與台南市議會國民黨團舉行「治安無假期、台南盡速破88槍擊案」記者會，台南市長黃偉哲上午表示，我們不是法官、不是檢察官也不是陰謀家，但有人要扮演法官、檢察官、陰謀家，「我們尊重人家」！

本月10日凌晨，台南市議員謝財旺學甲服務處以及原為民進黨中執委郭再欽所有的廠房，兩地發生遭歹徒開88槍的槍擊案，謝龍介質疑，此案已打破台南治安史記錄，要求必須限期破案，也公開呼籲黃偉哲勇敢承擔、面對，下午還將率國民黨團針對這起槍擊案舉行「治安無假期 台南盡速破88槍擊案」記者會。

黃偉哲上午出席交通局舉辦的台南市區公車路網重整，被問到對手連日猛攻這起槍擊案時表示，我們不是法官，但有人要扮演法官；我們不是檢察官但有人要扮演檢察官；我們不是陰謀家，但有人要扮演陰謀家，強調「我們尊重人家」。

由於明天首場市長公辦政見會將登場，黃偉哲也說，公辦政見會不管是辯論或政見發表形式，都需要好好把理念說明清楚，避免用攻擊式語言，因為政見會是要讓民眾聽政見，不是來打口水戰。

他也說，從台北市長辯論會也能看到，打口水戰的人不見得能占得了便宜，從台灣頭到台灣尾，現在看政見的人愈來愈多，看口水戰的人愈來愈少，因此希望能回歸政見的發表。