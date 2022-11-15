選舉前夕，台南市學甲區發生重大槍擊案，事發至今第6天，警方依然沒抓到槍手，國民黨台南市長候選人謝龍介15日在麻豆市場宣講時被問及對槍擊案的看法，他炮轟，到今天為止，市府跟警察局沒有給市民一個真相，完全在他們辦案的內幕當中，完全進入「黑箱作業」。南市警局回應，盼外界再給予時間，也強調警方辦案沒有政治立場。

謝龍介指出，該案槍手8分鐘內開了88槍，打破台南治安史紀錄，面對治安敗壞，大家人心惶惶，黃偉哲請假拚選舉，但台南治安不能有假期，質問黃偉哲：「你請假，槍擊案就跟你無關嗎？」

謝龍介接著說，警方一開始就掌控槍手行蹤和車輛軌跡，原本期盼能在案發48小時內破案，但最後看到地檢署和法院發布的新聞稿，才知道原來整個辦案是在影響媒體報導，根本沒掌控到事實性。

謝龍介再嗆，事發至今不只無法破案，黃偉哲還當「船過水無痕」，從未正式說明偵辦進度，也沒交代自己的競選總幹事郭再欽為何捲入槍擊案？既然要黑箱，他要求警方限期破案，將槍擊案真相盡速公諸於世。

南市警局表示，學甲槍擊案發生時，警政署長黃明昭立即指示刑事局南部打擊犯罪中心支援協助，市警局也統合各分局投入警力，共同組成專案小組，不眠不休全力偵辦並兼顧選舉治安維護，相當辛勞。

市警局說，目前專案小組在檢察官的指揮偵辦下，正在整理相關事證連結犯嫌，隨時會展開拘捕行動；並強調，警方辦案講究證據及追求真相，證據到那裡就辦到哪裡，請大家多予支持和鼓勵。

黃偉哲競選總部則譴責謝龍介一貫吹捧施暴者，不僅稱讚普丁是人道主義者，還說對岸政權愛好和平，現在對於偵辦中的刑事案件，非但不譴責施暴者，反而檢討受害人，如此政治操作，實在很不可取。