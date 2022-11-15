德國晶片製造公司英飛凌科技(Infineion Technologies)周一指出，計畫在德國東部大城德勒斯登市(Dresden)新建一座價值50億歐元的晶圓製造工廠，以擴展12吋晶圓的產能；該公司並上調了長期財測目標；英飛凌也宣布對Stellantis的晶片供應計畫。

英飛凌補充稱，在有望獲得充足公共資金的情況下，該廠有望於2026年秋季投入運營，創造多達1000個工作職位。並且全產能滿載的營運下，該晶圓廠有望創造出與投資水準相當的年營收。

英飛凌也上調未來成長目標，現在預計其營收的年均成長率為超過10%，高於此前的9%目標。

該晶片設計和製造公司說，成長主要是受到電動化移動、自動駕駛、再生能源、資料中心和物聯網的推動。

預計各部門的獲利率也將達到25%的平均水準，高於目前的19%。

英飛凌預計在截至明年九月底的本財年當中，銷售將達到150億至160億歐元區間。

執行長Jochen Hanebeck說，本財年的開局良好；但是有鑑於當前總體經濟和地緣政治的不確定性，未來幾個季度都需要提高警覺。

英飛凌公布截至九月底的上一財年，營收增加9%，達到142億歐元；而獲利增加63%，為34億歐元，兩者表現皆超出分析師預期。

財報公布後，英飛凌周一股價大漲7.77%，報31.5歐元。

英飛凌也在周一發布聲明，歐洲汽車製造商Stellantis已經與該公司簽署不具約束力的諒解備忘錄，準備多年供應碳化矽半導體。

根據該協議，英飛凌將約在2026~2030年間直接對Stellantis供應功率半導體。這可能包括了價值超過10億歐元的晶片供應，這款晶片將提供給Stellantis的電動車使用。