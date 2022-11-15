宜蘭縣頭城鎮某鎮長候選人的劉黃姓樁腳，涉嫌每票以1000元的現金替該候選人賄選買票；宜蘭地檢署14日持搜索票至該樁腳住處搜索，查扣現金7萬5100元，並通知劉黃姓樁腳及選民3人到案。檢察官複訊後，諭令10萬元交保候傳，其餘選民3人訊畢後請回。

宜蘭地檢署接獲情資後，在頭城鎮新建里一帶，劉黃姓樁腳為使該鎮長候選人順利當選，遂按照每戶有投票權人的人數交付現金給選民，經向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准後，專案小組於昨日上午持搜索票至該樁腳住處搜索，現場查扣現金7萬5100元，並通知劉黃姓樁腳及選民3人到案。

經檢察官複訊後，認劉黃姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令10萬元交保候傳；另到案的選民3人中，1人雖收受6000元，但已於日前退還劉黃姓樁腳，另2人則分別交出已收受的現金5000元及1000元，檢察官訊畢後均請回。