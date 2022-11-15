大陸中新經緯15日報導，從日前大陸國家統計局公布的31省分10月消費者物價指數（CPI）梳理發現， 有28省分10月CPI同比漲幅低於上月。其中，新疆最高為漲3.6％，海南最低漲1.0％。

大陸國家統計局數據顯示，大陸10月CPI環比上漲0.1％，同比上漲2.1％。同比漲幅較9月明顯回落，且連續第4個月低於市場預期。

中新經緯報導，31省分10月CPI同比均為上漲，漲幅高於或低於大陸全國水準的省分均為12個，9月分為10和16個。此外，值得注意的是，僅有新疆和西藏漲幅高於9月，雲南與上月持平，28省分CPI同比漲幅低於上月，上月則有28省分漲幅拉升。

具體來看，新疆、湖北、四川、重慶、雲南、江蘇、江西、西藏、青海、寧夏、貴州、湖南等12省分漲幅高於大陸全國水準，其中「3」時代省分僅有新疆，上月則達到7個；遼寧、黑龍江、安徽、福建、河南、廣西、甘肅漲幅與大陸全國水準持平；山西、內蒙古、浙江、廣東、吉林、山東、上海、陝西、天津、河北、北京、海南等12省分漲幅低於全國水準，其中，海南等8省分重回「1時代」。

另外，從增減幅來看，新疆居首，達到0.5個百分點，海南降幅最大為1.7個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，10月CPI同比較快下行，除上年同期基數抬高外，主要源於當月蔬菜價格下跌，抵消了豬肉價格上漲帶來的影響，拉低食品CPI漲幅；與此同時，前期國際油價下行也帶動大陸國內成品油價格環比走低，同比漲幅收窄。此外，核心CPI同比繼續處於1.0％以下的低位元，顯示當前整體物價形勢穩定。

11月以來，大陸豬肉價格上漲勢頭得到有效遏制，機構普遍預測11月CPI同比增幅仍有回檔空調。

中新經緯報導，關於豬肉價格，浙商證券研究所農林牧漁首席分析師孟維肖表示，11月分豬價會有明顯回檔。主要原因是短期二次育肥出欄有所增加，且當前離傳統的醃臘、灌腸等豬肉需求旺季尚有時日，豬價持續上漲的支撐力度弱。

「隨著12月分消費旺季來臨，屠宰企業開工率明顯提升，豬價應該會維持高位震盪行情。同時也要關注進口凍肉的量。」孟維肖解釋。

西部證券宏觀報告稱，受疫情影響，消費可能仍然面臨一定下行壓力。從高頻數據看，11月以來農產品價格繼續回落，年內CPI可能維持低位。

王青表示，在豬肉價格基本見頂、蔬菜價格同比降幅擴大，以及消費偏弱會繼續抑制核心CPI漲幅的前景下，11月CPI同比或進一步降至1.8％左右，四季度物價保持穩定已沒有懸念。

中銀證券宏觀研究團隊預計，11月在基數效應影響下，CPI同比增速仍有下降空間，但自12月開始CPI同比增速將出現明顯上行。

據紅塔證券分析師楊欣判斷，10月CPI回落標誌著9月CPI可能是全年高點，豬價可能還會上漲，但政策引導下預計上漲曲線溫和，年內通膨壓力將保持在相對低位。

中泰宏觀陳興團隊表示，在頻繁拋儲干預下，11月以來豬價漲幅已明顯放緩，菜果價格延續回落，預計年內CPI同比可能不會再向上突破，11月CPI環比增速有轉負可能，同比增速在高基數下回落，或跌破2％。展望明年，CPI同比增速高點在第一季，但恐難突破3％。