南韓仁川13日舉行的亞洲七人橄欖球系列賽香港對南韓的決賽中，主辦單位誤將一首反修例示威歌曲《願榮光歸香港》，當作中國國歌播放。特首李家超今早出席行政會議前，被問到香港警方會否到南韓調查，他指錯播國歌事件不能接受，已強烈反對及抗議，警方正調查事件，未有結果前交由警方處理，按調查發展採取適當行動。

李家超昨晚即表示，香港警方會展開調查，事件是否涉及串謀違反香港國歌條例或其他香港法律。至於香港警方如何處理境外的犯罪事件，他說警隊會依法進行，視調查過程中的證據。