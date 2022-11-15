證交所為持續推廣創新板業務，首度參加「2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華」並設置主題展區，將於11月17日～19日（周四至周六）台北圓山花博爭艷館「CX-04攤位：創新永續新聚落－證交所創新板主題專區」與您相約。

另於11月17日下午二點～五點，「躍動舞台Ahead Stage」規劃「台灣創新 你我共行」專場活動，一系列新創專題分享，歡迎新創圈夥伴、對新經濟或創新科技發展趨勢有興趣的投資人，共襄盛舉，一同見證台灣創新實力。

近幾年來，台灣新創產業蓬勃發展，在國際舞台上已被肯定為「超級創新國」，為精進新創發展環境，證交所鼓勵具有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業上市籌資，希望透過「台灣創新板」及證券市場的力量，支持育成新創永續發展。

證交所自2021年第三季「台灣創新板」開板以來，積極與新創生態圈互動交流，並提供上市諮詢業務，協助對接資本市場，進而支持我國產業轉型升級、落實創新經濟發展。

證交所表示，將陪伴相挺「創新＋永續」公司成長，期能提升數位國力、強化經濟韌性，共同打造「數位國家、智慧島嶼」。

本次活動將在展區介紹創新板相關制度、推廣合格投資人開戶及交此獎勵活動，並設有諮詢服務櫃台，由專人進行解說，創造更多與新創面對面交流機會。

另將辦理「台灣創新板」數位問答遊戲，以深入淺出的互動方式寓教於樂，並備有創新板文宣及限量精美禮品，歡迎民眾把握難得機會踴躍參與。