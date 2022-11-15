檢警偵辦郭哲敏(小明)地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，本案源於吹哨者親自具名前往警政署政風室檢舉，未料警方收網後，郭哲敏卻潛逃美國，之後出現一連串的爆料，導致警大校長陳檡文、前爭山分局偵查隊長林弘基及前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝等4人，卻因曾至招待所被拔官、調查。據傳警方高層已掌握影帶內容，發現出入該招待所的大咖不勝枚舉，一旦曝光恐「動搖國本」甚至影響選情。知情人士坦言其實本案「不是場所問題」，而是招待所老闆是誰?這些被邀約的大咖跟誰接觸?

為了調查本案，廉政署視察室14日派員至內政部政風處、警政署約詢相關人，台灣高檢署、新北地檢署近日將約談黃、王釐清責任。

了解內情人士指出，「88會館」負責人小明掌握一份機密影像，內容是曾去過會館的非黑白及政商人士，但外傳這份影像遭到人複製後流出。據傳出現在這份影像中，曾出入過招待所的座上賓，層級遍佈縣市長及民意代表、政商等大咖，檢警等人其實只是其中一小部分，若一旦流出恐影響選情。

這起招待所之亂，警大校長陳檡文最早中箭，接著是中山偵查隊長林弘基、新北刑大小隊長、黃錦秋和承辦洗錢案的檢察官王涂芝。林被連夜拔官，小隊長記過列輔導，陳由內政部政風處調查，2名女檢則被調職接受調查。

郭的地下匯兌集團不法金流至少27億，扣案現金也有4000多萬及約2億多台幣的泰達幣。龐大不法利益傳出可能因郭的離職員工捲款、挾怨報復，加上其他同業要搶食洗錢版圖，又有黑道恩怨摻雜，檢警風紀受創，黑白兩道放話，讓人霧裡看花。

案件當初是2月政風室接獲檢舉信，主任黃錦秋卻遭拔官，據了解，她在調職前向法務部說明，是依規定受理檢舉、報請偵辦，完全不認識林秉文、郭哲敏。

黃說，2020年1月尾牙是她到任警政署後第1個尾牙，邀的都是檢警、廉政署人員。事隔快3年，她餐會喝了酒，真的難以回想。外傳當天是新北市刑大邀約續攤，但新北市刑大因沒員警借調政風室，並不在餐會名單裡。