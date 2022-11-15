劉亮佐（右起）讚賞芊芊、草爺（左一）逼真臨檢演技，國合長林威克直呼好認真。（台北海大提供）

劉亮佐動員超過60人辦沉浸式萬聖節活動大受歡迎。（台北海大提供）

殭娃舞團扮把氣氛堆到高潮大受歡迎，其中中美混血美女陳永樂最受矚目。（台北海大提供）

台北海大萬聖節鬼后扮像恐怖。（台北海大提供）

百萬YouTuber草爺今年以《逆局》飾演警察入圍金鐘獎最具潛力新人獎，雖最後落馬，不過他從哪裡跌倒從哪裡爬起來，萬聖節當晚，他帶著「台新夢想家職籃專屬啦啦隊」芊芊，參與台北海洋科技大學（台北海大）演藝系晚會再「妝」成警察，企圖臨檢趣味惡搞同學。

台北海大今年萬聖節盛大舉辦，擔任演藝時尚事業管理系系主任的劉亮佐努力栽培新人和發展舞蹈劇、音樂劇及戲劇人才，動員近60位同學演出，也邀請草爺及芊芊來參加，因草爺與劉亮佐都是演出《逆局》中的局長與警員，草爺戲魂上身，「妝」成警察當場臨檢。

草爺與芊芊進場先以有同學皮包失竊大喊：「我剛剛有收到線報啦，就是有人提供影片，我們不得不來打擾你們的萬聖節」，隨即有團隊同仁拿出一包白色狀夾鏈袋，問「這是誰的」。劉亮佐操起台語口音表示「這應該不是我們系上的拉，不可能啦」、「今天外面來的人很多」。

草爺和芊芊見很多同學看破以手機拍攝，差點笑場反問「為什麼還一直在錄影，我們也要蒐證」，劉亮佐再機智加戲「我們同學很聰明會反蒐證，對不對」；最後草爺脫口說「我們同時順便宣導一下防詐騙，我們讓我們的教官來宣導一下」讓一旁同學噴笑，甚至還有人對鏡頭比YA，早看穿。

事後草爺忍不住在台上問為何演技穿幫，台下同學直糾「你穿布鞋啊」，還有人說「鹽巴那麼裝大包，怎麼可能是毒品」；他也笑「我一開始就覺得鞋子會穿幫」；一旁的台北海大國際暨校際合作處處長林威克又笑說，「我覺得會穿幫是皮帶，哪有人ＬＶ的皮帶阿，什麼警察啊」，惹全場哄堂大笑，這回草爺惡搞學生結局大反轉，成了掉漆惡搞自己，簡直是史上最不像警察的人。

劉亮佐非常感謝草爺親身演出笑說，一開始在《逆局》聽到草爺根本不知道誰，見了本人，還詫異怎麼會找流氓來演出，結果後來看到草爺為了拍戲超努力，劇本再多都背得很熟，便非常看好他，「這次來我們學校合作，我要說他真的是一個很棒的演員」。

此外，台北海大新舞團「殭娃」舞技驚豔全場，其中身高183的中美混血女同學陳永樂非常出色，草爺事後還特別訪問陳永樂、簡毓琳、呂米妮、李冠佐、葉紘寧，他說陳永樂很亮眼，「一看就會紅，誰看了都想簽下出道。」