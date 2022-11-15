「那場車禍奪走我的一切」一名美國女孩Courtney在高雄住了8年，自稱已經是高雄人，卻在一次上班途中發生嚴重車禍，媽媽聽聞後立刻飛來台灣照顧她，Courtney表示，這次醫療費用一共19.2萬元，但因為有健保，最後只付了8.8萬元，真的太感謝。

Courtney接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，她來自美國佛羅里達州，之前朋友邀她來高雄玩8天，結果8天變成8年，「我現在是高雄人，高雄生活步調非常放鬆，天氣溫暖且生活便利，讓我想到家鄉」。

Courtney在高雄發生嚴重車禍，摔斷左腿和左肩骨折。(翻攝自Stopkiddinstudio YouTube)

Courtney表示，很喜歡爬山、瑜珈、潛水，但因為一場車禍奪走一切，有天早上她騎車上班時發生嚴重車禍，送醫發現摔斷左腿和左肩骨折，隔天立刻動手術，術後只剩右手可以用，需要人照顧，「我媽媽聽了超心碎，馬上趕來台灣照顧我」。

Courtney媽媽回憶，女兒車禍那天早上她和朋友出去，回家收到女兒的簡訊，說她出了意外，人現在在醫院，雖然女兒有找看護，但畢竟不是家人，所以她盡快飛來台灣照顧女兒，「她是我唯一的孩子、唯一寶貝。」

Courtney媽媽聽到女兒發生車禍，急忙飛來台灣照顧。(翻攝自Stopkiddinstudio YouTube)

Courtney表示，車禍後她歷經極辛苦又漫長的復健，連醫護人員都說「不確定何時能像以前一樣走路」，當時是她人生最黑暗的時刻，所幸醫療團隊很專業，手術也很成功，相信未來可以完全康復，而這次醫療費用總共19.2萬元，不過因為有健保，最後僅支付8.8萬元，真的非常感謝。就連媽媽也誇台灣人很熱心助人，看到她推輪椅都會幫忙她。

Courtney表示，這次醫療費用一共19.2萬元，但因為有健保，最後只付了8.8萬元，少付一半以上。(翻攝自Stopkiddinstudio YouTube)