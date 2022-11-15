消息面：

1.路透社報導，根據美國商務部出口管制助理部長Matthew S. Axelrod預先準備的講稿，包括長江存儲（YMTC）在內等數十家中國實體，最快可能於12月6日被列入貿易黑名單。上個月，美國商務部將長江存儲等31家實體列入「未經核實清單」，並宣布一項新規，如果外來阻力導致美國官員無法對「未經核實清單」企業進行產品最終用途的實地稽查，美方得以在60天後啟動程序，將之改列入「實體清單」。商務部出口管制助理部長Axelrod在其講稿中表示，這項新規適用於長江存儲與其他30家中國企業，同時也適用於先前已被列入「未經核實清單」的另外50家企業，最快可能在12月6日將這些企業列入實體清單。

2.美國總統拜登周一在G20峰會場邊與中國國家主席習近平會面，雙方都強調兩國之間應有更好的對話，應建立更頻繁的溝通機制。不過在備受關注的台灣問題上，雙方仍然各有堅持。拜登表示，美國的一中政策沒有改變，美方反對台海任何一方片面改變現狀，以及維護台海和平穩定符合世界利益。此外，拜登表明美方反對北京對台灣採取脅迫和日益激進的行動，這破壞台海與地區和平與穩定，並危及全球繁榮。習近平則強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是兩國關係第一條不可踰越的紅線。

3.蘋果執行長庫克接受媒體訪問時證實，在經濟情勢不明之際，蘋果已經放緩部分部門的人員招聘。他表示，此時公司在人員招聘方面會非常謹慎，雖然將繼續招募人力，但會有所節制。

4.聯邦快遞公司（FedEx）宣布，由於近來經濟情勢惡化以及貨運量減少，旗下貨運部將暫時解僱一批員工，但公司會繼續緊盯經濟變化，盡快讓員工復職，而貨運部被解職人員也可轉往其他部門。

5.聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）周一表示，聯準會可能很快就會放慢升息步伐，但她也表示，由於通膨仍然徘徊於數十年來高點附近，聯準會在升息和抑制物價方面仍有更多工作要做。

6.聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周日表示，聯準會可能在下次會議考慮放慢升息步伐，但這不應被視為其降低通膨的承諾正在軟化，他並表示，現在市場應該關注升息的「終點」，而非每次動作的步伐，由於7.7%的年通膨率仍然很高，升息的「終點」或許還有很長的路要走。

7.紐約聯準銀行發布10月最新調查報告，消費者對未來一年的通膨預期升至5.9%，創下7月以來新高。3年期的通膨預期從前次調查的2.9%升至3.1%，5年期通膨預期從前次調查的2.2%升至2.4%。報告指出，消費者通膨預測反彈，主要受到汽油價格料將上漲的預期影響。受訪者預估一年後汽油價格可能上漲4.8%，遠高於9月預期的上漲0.5%，亦創下2013年展開這項調查以來最大的漲幅。

8.為了抑制通膨，聯準會料將繼續升息，美國10年期指標公債殖利率一度上漲7.7基點，報3.906%，尾盤漲4.2個基點，報3.871%。對利率更為敏感的2年期債息一度漲11.3基點，報4.439%，尾盤漲8個基點，報4.406%。

9.聯準會官員表明可能放緩升息步伐，但近期內不會停止升息，周一美元指數一度勁揚0.92%，報107.274，尾盤漲0.51%，報106.71，扭轉上周下挫4%的低迷表現。

10.周一紐約期金收漲7.5美元或0.4%，為每盎司1776.9美元，連漲第3天。避險情緒升高為金價帶來提振，但美元轉強使金價漲幅受抑。

11.周一紐約期油收跌3.09美元或3.47%，為每桶85.87美元，創下3周新低。布蘭特期油跌2.85美元或2.97%，收在每桶93.14美元。中國的新冠確診數字持續攀升，其衛生部門強調「動態清零」政策沒有改變，以及石油輸出國組織（OPEC）再度下修今明兩年全球原油需求預測，稱高通膨與高利率等來自經濟的挑戰升高，石油需求恐將不如預期。此為該產油組織自今年4月以來第5度下修石油需求預測。