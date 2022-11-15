47歲「小太陽」鍾漢良早年以一曲〈OREA〉走紅，近年將重心移往大陸，過去傳出密婚小6歲造型師的八卦，但他沒正面回應。今年4月網上還傳出他拍古裝戲，疑似修修臉過頭，整張臉變得相當腫，最近他閃電造訪某公司出席活動，事後有網友曬出他的無濾鏡照片，可見他臉已消腫，配上有瀏海的髮型，立刻再度逆齡20歲，該網友更稱合影時因為太矮，鍾漢良還貼心提醒網友要不要往前站，最後答應合照握手，讓網友感動淚崩。

鍾漢良2015年傳出和妻女在泰國商場現身，據陸媒報導，鍾漢良的另一半名叫謝易樺（Rita），是位來自台灣的服裝造型師，年紀比他小6歲，過去鍾漢良曾分享理想型是「齊瀏海、獨立、能照顧自己、愛笑、腿長」，而謝易樺的條件都巧妙相近。

鍾漢良今年4月被拍臉浮腫（右圖）。（圖／取自網易娛樂；取自傾城亦清歡官方微博）

先前鍾漢良回應隱婚傳言，僅輕鬆說：「小道消息不要相信」，2015年被拍到照片，則是罕見沒有回應，2019年他傳出罹患焦慮症，甚至有自殘行為，他火速透過公司否認，強調：「鍾漢良先生從未患有焦慮症，其身體及心理均處於健康狀態」，並表示希望網友自制，強調自己身心狀態良好。

鍾漢良現身網友公司。（圖／取自網易娛樂）

最近，據《網易娛樂》報導，有網友12日發文，透露剛好遇到鍾漢良來自己公司，本人很高，看起來狀態很像僅有30多歲，拍合照時鍾漢良怕該網友太矮，問她要不要往前站，她不想離偶像太遠就沒答應，「拍完照徵求同意後還握手了，說話超級溫柔，很親民」，而照片中可見鍾漢良的臉已經不如先前般浮腫，整個人狀態極好，還有人稱讚：「哇！真是一秒鐘回到何以琛（鍾漢良飾演的角色）大學時。」

網友發文。（圖／取自網易娛樂）

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。