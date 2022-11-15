毛姓無照保母今年3月底照顧10個月大的嬰兒，為了避免嬰兒哭鬧，竟然將自己食用的安眠藥，混入牛奶內餵食給嬰兒，導致嬰兒兩眼無神，全身無力，癱軟無法叫醒，母親來接嬰兒時發現異狀，經送醫治療，抽血檢驗確定血液中含有藥物，士林地檢署日前偵結，依傷害罪起訴毛姓保母。

38歲毛女在大同區南京西路住宅臨時托育照顧幼兒，每小時收費250元，自今年3月25日幫忙照顧未滿周歲的嬰兒，照顧不到2周，毛竟然偷懶，為了避免嬰兒哭鬧，減少自己的照顧心力，竟然將自己平時服用的安眠藥，摻入牛奶等食物內讓嬰兒服用，母親下午3點半來接小孩，發現小孩昏睡叫不醒，立即送醫檢查發現血液含有安眠藥。

毛女應訊時坦承自己罹患暴食症、酒精依賴等疾病，3月1日才到醫院看診，領取第4級管制藥品。檢察官囑託其他醫院鑑定，證明安眠藥如果讓1歲嬰兒服用過量，會造成苯重氮基鹽藥物中毒情形。檢察官認為毛女對嬰兒餵食安眠藥，涉犯傷害罪，並建請法院，依照兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑至二分之一。

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