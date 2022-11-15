T1聯盟桃園永豐雲豹職業籃球隊在網羅知名球星「魔獸」霍華德加入後，成為球迷關注的球隊之一，球團15日表示，本周末19日、20日在國立體育大學綜合體育館的2022-23球季主場開幕戰，球團已將賽事地板組裝完畢，新地板除了首度實體亮相，更要讓「魔獸」在T1首場出賽更加風光！

雲豹球團表示，球場以灰底為色調，象徵球員們在戰場上思緒清晰，全力搶勝，爪痕線條傳遞出強烈進攻企圖，並加入黑色刷層，顯現雲豹與眾不同的神秘感，強化速度與力量的深度。