近日中南部地區空氣品質屢屢再現紅色警戒，而依環保署監測指出，15日至20日環境風場為東北東風至偏東風，西半部地區位於背風區，擴散條件差，汙染物仍易累積，環保署長張子敬今天受訪時表示，不覺得現在空汙有比較好了嗎？可以去問盧市長。

環保署表示，今天受偏東風影響，西半部地區位於背風區，污染物稍易累積，依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象局15日10時氣象資料顯示，東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風區，擴散條件差，污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

「不覺得現在空汙比較好了嗎？」，張子敬表示，不用這樣去講，不是誰的努力或功勞，如柴油車汰換花了100多億，一定都有效果，但也是中央跟地方一起做，所以如果要講好不好，去看監測數字最清楚。

張子敬提及，以往的空汙季可能是天天被罵，今年空氣品質甚至會比過去更好，今年的空汙重點不只PM2.5也會針對臭氧，如VOCS、NOX等前驅物管制隨著改善來調整策略。