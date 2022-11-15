搶攻聖誕節送禮與自食商機，寒居酒店「BeGood」於12月1日起至12月22日特別推出「魯道夫雪夜」樹幹蛋糕1,500元，12月10日前預訂並完成付款再享9折優惠。此外，12月23日及12月24日晚間並推出地中海風格聖誕饗宴，每位2,980元起，消費者可在輕鬆度假氛圍中，歡度冬日裡最重要的節日。

寒居酒店「魯道夫雪夜」樹幹蛋糕，主廚以在雪地裡奔馳的紅鼻子馴鹿發想，發出的亮光能夠在風雪中照亮路途。選用入秋後盛產於台南官田的菱角，將蛋糕體鋪上黑醋栗果醬，以及帶有蘭姆酒香的糖漬菱角奶油餡，外層再抹上香草香緹，最後以法芙娜巧克力噴砂，一層層捲進了菱角的軟糯香甜交織黑醋栗的酸香，親朋好友一起享用迎向好運的到來。

寒居酒店「BeGood」餐廳推出的地中海風格海陸饗宴，推薦主餐「炭烤菲力、根芹拌山蘇、綠胡椒紅酒汁」，每套2,980元，選用澳洲菲力牛排，底部鋪上拌有法式芥末美乃滋的生西芹根及切絲山蘇，口味清香爽口，再淋上經典法式綠胡椒紅酒醬汁，醬汁裡也加入富有台灣特色的在地食材「馬告」來提升醬汁甜味，也可搭配旁邊微帶嗆鼻的山蘿蔔葉提供更多不一樣層次的口感。

另一款主餐「紐西蘭Lumina高地和羊臀肉、格耶爾榛果脆皮、炙烤胡蘿蔔」，每套3,280元，來自紐西蘭Lumina高地和羊臀肉，培育在紐西蘭南島高地，數量稀少，具有大理石紋油花得完美的油脂分佈，外層裹上麵包粉、瑞士格魯耶爾起司、檸檬皮後再入Josper烤箱爐烤，搭配酸甜的甜菜根波特酒醬汁及台灣育種的雲林東勢彩色胡蘿蔔，享受譽為是羊肉中的和牛，口感軟嫩多汁、風味細緻。

套餐搭配甜點「蒙布朗」則是將傳統的蒙布朗重新解構，以黑糖蛋糕為底，佐搭香緹栗子慕斯、糖漬栗子以及綜合莓果冰淇淋，為歡笑不斷的夜晚留下最閃耀的回憶。寒舍集團聖誕送暖不遺餘力，今年再次與「台灣導盲犬協會」合作聖誕月募捐活動，12月1日至12月31日於寒居酒店一樓大廳增設捐款箱，邀請賓客及員工為視障者與導盲犬教育共盡心力。