將繼承免稅之農業用地，在列管期間再贈與子女，是否會被補徵遺產稅？財政部中區國稅局15日表示，依《遺產及贈與稅法》第17條第1項第6款規定，自遺產總額中扣除之農業用地，繼承人於繼承之日起5年內，移轉予其他同為繼承之人並繼續經營農業生產，因該農業用地仍屬同一被繼承人之繼承人所有且繼續經營農業生產，可免依該條但書規定追繳遺產稅，惟仍應自繼承日起列管5年。
中區國稅局進一步指出，但如果是贈與自己之子女，因子女對該被繼承人並無繼承權，不適用於免稅規定，縱使該土地繼續作農業使用，仍應追繳遺產稅。
將繼承免稅之農業用地，在列管期間再贈與子女，是否會被補徵遺產稅？財政部中區國稅局15日表示，依《遺產及贈與稅法》第17條第1項第6款規定，自遺產總額中扣除之農業用地，繼承人於繼承之日起5年內，移轉予其他同為繼承之人並繼續經營農業生產，因該農業用地仍屬同一被繼承人之繼承人所有且繼續經營農業生產，可免依該條但書規定追繳遺產稅，惟仍應自繼承日起列管5年。
中區國稅局進一步指出，但如果是贈與自己之子女，因子女對該被繼承人並無繼承權，不適用於免稅規定，縱使該土地繼續作農業使用，仍應追繳遺產稅。
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