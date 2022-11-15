85歲陳姓老婦去年因病過世，55歲逆子李男竟趁深夜將母親遺體用輪椅推到公園棄置，隔天一大早到公園運動民眾驚嚇報警，警方循線傳喚李男到案，他對案情支吾其詞無法清楚交代，事後，逃亡1年遭通緝落網。台中地院依遺棄屍體罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。

去年3月間，到中市麻園頭兒童公園運動的吳姓民眾，竟在溜滑梯平台發現有具老婦遺體，嚇得報案，警方調閱監視器影像追查婦人身分。

警方在監視畫面發現，1名男子以輪椅推遺體在中區附近巷弄徘迴，抵達麻園頭溪兒童公園後，將遺體棄置在平台，觀察5分鐘後，推著空輪椅離開。

根據法醫驗屍報告，婦人是因衰老及疾病而心臟衰竭身亡。警方傳喚影片中李男到案說明，55歲李是身亡婦人的次子，母子同住並負責照顧老母，李供稱，發現母親在家中死亡，他一時慌亂不知所措，才棄置遺體。

檢方多次傳喚不到李男，發布通緝，李逃亡1年落網，坦承犯行遭依遺棄屍體罪起訴。

法官審酌李男的母親死亡，他未殮葬妥善處理，竟棄屍公園，經考量他以資源回收維生、居無定所，生活狀況不佳，判刑6月，得易科罰金。