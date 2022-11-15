財政部台北國稅局15日表示，遺產土地設有地上權，依《遺產及贈與稅法》第10條第3項及同法施行細則第31條規定，按公告土地現值減除估定之地上權價值後辦理估價。

台北國稅局說明，遺產土地價值之計算，係以被繼承人死亡時公告土地現值為準。惟設有地上權之土地，該土地有由地上權人使用（如使用地上建築物或工作物），致土地價值有減低情形，爰應按公告土地現值減除估定之地上權價值後課稅。又地上權價值之估定，係按設定期限及年租，以被繼承人死亡時點賸餘期間予以估定，如未定有年限者，以1年地租額之7倍為其價額，未定有年租者，按申報地價年息百分之四估定。

台北國稅局舉例說明，甲君於2021年7月1日死亡，繼承人乙君申報遺產稅列報甲君遺有某縣市1筆土地，按公告土地現值申報財產價值為新台幣7,128,000元。後來發現該筆土地設有地上權及明定權利範圍：1分之1、存續期間：不定期限、地租：每月新台幣壹百元正，爰就該筆土地公告現值7,128,000元減除估定之地上權價值8,400元（未定年限，以年租的7倍為價額：月租100元*12個月*7倍）後，核定土地遺產價值為7,119,600元。