國民黨高雄市長候選人柯志恩昨在大旗美地區車掃拜票，驚吐「過去藍的地方，現在也都不行了，都去了了！」顯示對於選情的焦慮。高雄市長陳其邁今（15）日回應，施政不分藍綠，不會分是誰的鐵票而建設有所偏頗，更意有所指說「我們不會選舉的時候才開酸，建設開工才會解決問題」。

柯志恩昨天與立委江啟臣在大旗美地區車隊掃街拜票，不料閒聊內容透過臉書直播放送，江提到「這裡（美濃)以前都藍的！」，柯也直言「都是藍的⋯現在也都不行了，20年沒有執政，都去了了！」綠營狠酸是國民黨長期不重視高雄後果，柯志恩今受訪時也直言，「我們承認！」國民黨過去疏於照顧南部，必須深思檢討。

針對柯的「去了了」發言，陳其邁今受訪時回應，市民有需要的地方，就實實在在做，一步一腳印幫民眾解決困難，像是美濃淹水問題，已解決泰半，包括相關水圳、治水工程、美濃湖排水等。而打疫苗時他也親自到現場，天氣很熱的時候沒有冷氣，現在不僅美濃國中有設疫苗注射站，也多了一個運動中心。

陳其邁細數對於偏鄉、原縣的施政成果，田寮是偏鄉，打疫苗的時候他也特別關心，光是田寮區就有4個施打站，方便偏鄉民眾就醫。那瑪夏吊橋也完工，聯外道路最重要的橋梁也通車，而祭儀的地方調整好、桃源流籠完工、文史館修建也完成，茂林溫泉區也完工，道路也開通。

「眷村也是一樣的道理，雖然是大家口中比較藍的地方，但我們不分藍綠！」陳其邁也指出，果貿35年道路問題沒解決，他上任後也把它解決掉，另包括左營實踐里、海平路的道路等路平也完成。至於在鳳山93期重劃區，日照中心是國民黨議員的建議，市府也來做。大寮81期多了5個公園，87期在岡山，生活設施也都改善。

陳其邁強調，民眾有需要，平常就不分藍綠、一步一腳印來做，「我們不會選舉的時候才開酸，建設開工才會解決問題，這是我們一貫做事情的態度」。

陳其邁重申，選票都不是最主要的考量，在施政的時候不會分哪裡是誰的鐵票而建設有所偏頗，自己一貫的原則就是不分黨派來推動市政，包括原鄉議員都非常有感，也可以了解他對於地方建設都是一視同仁。