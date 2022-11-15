棒球美少女「LOLO樓」樓季涵，與生俱來的甜美外型，讓她擄獲不少粉絲的心，近日在Instagram曬出投球測速的影片，沒想到居然飆出98公里，引發網友熱議。

樓季涵在Instagram上傳投球測速的影片，只見她對著鏡頭表示：「今天來測一下我的球速」，接著露出甜美微笑，剎那間融化不少粉絲的心，只見她架式十足將球朝前方投出，流暢的投球姿勢，讓她球速最高飆出98公里，雖然沒達到預期目標105公里，仍不忘為自己打氣：「爭取早日破百」，還不忘對著鏡頭擺出俏皮動作，也讓這支影片短短時間就引起關注，在網路上瘋傳。

對此，網友紛紛留言：「我有預感，明天粉絲就要破萬惹」、「球的尾勁十足」、「歡迎加入我們球隊」、「超可愛的，心臟被爆擊了 」、「這球速連我都望塵莫及」、「台鋼王牌來了」、「動作好標準，厲害」、「太可惡了逼人追蹤」、「我有預感粉絲就要破萬惹」、「又可愛又厲害」。

根據《三立新聞網》報導，樓季涵父親為台灣人，在大陸長大的她，大學期間開始接觸棒球，畢業後在大陸首支女子棒球隊擔任投手，放假回到台灣的她，據傳跟著文化大學乙組棒球隊練習，她也透露跟男生練球需要更集中精神，加上練球節奏緊湊，隔天身體都相當痠痛，不過卻很享受這種感覺。