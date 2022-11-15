擁有豐富律師資歷的無黨籍台北市長候選人童文薰，在選舉公報上的最高學歷卻寫著「板信幼稚園」，引起不少討論。對此，童文薰表示，爭執學歷真偽對台北市政一點幫助都沒有，所以才會決定以幼稚園學歷參選。

童文薰於選舉公報上的經歷，包括新竹科學園區全友公司法務、中華民國律師、美國紐約州律師、國際人權律師、矽谷電動車新創投資、ADOBE公司法律顧問、智慧行動科技公司創辦人與WETW元宇宙鍛造先驅者，但最高學歷卻是與經歷極不相符的板信幼稚園。

童文薰在選舉公報上的最高學歷寫著「板信幼稚園」。（翻攝自選舉公報）

對於選舉公報上的幼稚園學歷引發關注，童文薰今（15）日在第二輪台北市長選舉公辦政見發表會說明，查過選委會資料後，發現參選台北市長對學經歷沒有要求，加上這些日子以來很多政治人物出現論文、學歷疑慮，她覺得爭辯這些對台北市政絲毫沒有幫助，因此將參選的最高學歷定為板信幼稚園。

事實上，童文薰高中自北一女畢業後，先是於1985年取得國立台灣大學法學學士學位，隨後又在1998年拿到美國太平洋大學麥克喬治法學院法學碩士學位。