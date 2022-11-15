一名男子2017年剛滿18歲時竟性侵9歲的妹妹，最高法院駁回上訴，斥責他犯後未能深自檢討反省，依對未滿14歲女子犯強制性交罪共5罪，各處有期徒刑7年10月，另強制猥褻罪判刑3年6月，總計刑期為42年8月，將再由檢察官向法院聲請定執行期，決定他須關多久。
2017年2月12日至2018年3月26日間，男子在他房間內，利用家中並無大人在家之際，先使妹妹褪去衣物後，而違反其意願，以手撫摸她之胸部及性器官再加以性侵共5次。
2018年8月2日下午3點多，他利用家中並無大人在家之際，先使妹妹褪去外褲及內褲，自己亦脫下外褲及內褲，而違反她意願，以手撫摸她胸部、性器官，剛好外祖母欲開門進入察看，他迅即上床並以棉被蓋住下半身，外祖母發覺後將妹妹帶離房間，亂倫事件才曝光。
二審考量他身為被害人之胞兄，為滿足個人一己之性慾，竟多次對她性交、猥褻行為，嚴重違背人倫秩序，且他對性侵犯行仍未能深自檢討反省，依強制性交罪共5罪各判刑7年10月，另強制猥褻罪判刑3年6月，他提上訴，最高法院駁回確定。
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