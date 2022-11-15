身心障礙兒童進入幼兒園就讀需要特別照顧，教育部今天表示，112學年度各地方政府鑑定安置說明會11月起陸續舉辦，家長可至「全國教保資訊網」瞭解早期療育及學前身心障礙學生的鑑定、優先入園、輔導及就學補助等相關資訊及資源。

為建立學前階段特殊教育幼兒支持系統，依據《特殊教育法》第6條規定，各級主管機關應設置特殊教育學生鑑定及就學輔導會，辦理特殊教育學生鑑定、安置、輔導等事宜，依身心障礙幼兒相關需求提供學前特殊教育相關資源，協助其適性發展。

教育部國教署說，鑑輔會將依學生個別狀況採取標準化評量、直接觀察、晤談、醫學檢查等多元評量方式，依幼生身心障礙程度與教育需求綜合研判，為身心障礙幼兒訂定適宜的特殊教育服務，並根據鑑定結果，安置適當班型（普通班接受特殊教育服務、分散式資源班、集中式特教班、巡迴輔導班）接受特教服務。

教育部國教署指出，全國公立及非營利幼兒園均提供身心障礙幼兒優先入園，有協助需求的家長可依所在地當學年度「學前特殊教育需求幼兒申請優先入園鑑定安置作業規定」申請鑑定，通過鑑定之幼兒，將由直轄市、縣市主管機關併同考量各園特教服務量能及家長意願，協助安置於適當機構就讀。

另為保障身心障礙幼兒表意權之精神，充分瞭解幼生需求，教保服務機構應邀請幼生及其家長參與擬訂個別化教育計畫，規劃適切協助措施及教保服務。

教育部國教署說，每學年各縣市身心障礙幼兒鑑定安置期程由各直轄市、縣市政府訂定，鑑定安置說明會及申請期程自前一年度11月起即陸續開跑，若有相關需求協助的家長，務請留意申請期程。