值得注意的是，黃淑君和山田摩衣中間位置站了民眾黨議員候選人吳達偉。（李奇叡攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今天早上7時半，前往板橋區華江橋前方路口拜票，民進黨議員候選人戴瑋姍、黃俊哲、黃淑君、山田摩衣以及石一佑也帶著團隊，一同在旁揮手拉票，值得注意的是，黃淑君和山田摩衣中間位置站了民眾黨議員候選人吳達偉，意外形成「綠白合」景象，吳達偉表示，事先不知道林佳龍會來，這幾天所有候選人都在站路口，但其他位置都被站走，才選到此地站點拜票，沒想到恰巧碰上林佳龍大陣仗。

林佳龍今天在立委張宏陸和板橋小雞的陪同下，站在華江橋前拜票，林佳龍說，選在上班時間在此拉票，很多新北市民都到台北市，大家都會點頭，希望透過這樣的互動，讓大家知道民進黨最後10天的衝刺；而板橋民進黨提名5席，希望可以5席全上，再靠著最後衝刺，帶動支持者的熱情，幫忙拉票，站上下班的路口是為了在最短時間、最直接地接觸各種選民，效果也是最好的。

至於和吳達偉剛好站在一起拜票，林佳龍說，選舉就是民主的嘉年華，其實大家都是君子之爭，彼此爭取服務的機會，選民選賢與能，議員層次的候選人都會相互鼓勵，不管政黨為何。

吳達偉和戴瑋珊開心合照。（李奇叡攝）

吳達偉受訪時說，事前不知道林佳龍會來。（李奇叡攝）

林佳龍離開後，吳達偉、石一佑仍持續站在原地勤奮拜票。吳達偉受訪時說，這周所有議員候選人開始站路口，昨天想去別的地方站，就發現已經被站走了，因此今天起了個大早，清晨6時許就來此拜票，站到比較好的位置，沒想到剛好碰上林佳龍一群人一起站路口，自己剛好就站在2名民進黨候選人中間，但自己比較早來，沒有辦法，只能繼續站。