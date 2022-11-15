大陸昨（14）日新增本土新冠感染超過1.7萬例，疫情最嚴重的廣東、重慶與河南等書記昨日紛紛召開疫情防控工作會議，雖防疫細部措施略有不同，但皆表態將持續堅持動態清零。

大陸昨日新增本土確診病例1621例、新增本土無症狀感染者1萬6151例，共計1萬7772例。

本土確診病例1621例中，破百的有，廣東586例，北京303例，重慶157例，河南149例。

本土無症狀感染者16151例當中，破千的有，廣東5047例，重慶2794例，河南2138例，內蒙古1247例。

廣東省昨日共新增本土感染5633例，其中廣州佔5529例，即廣東98％病例皆出現於廣州。廣州疫情持續嚴峻，廣東省委書記黃坤明昨日於防控工作會議上表示，「要清醒認識當前防控形勢的嚴峻性複雜性，把打贏疫情防控攻堅戰作為當前全省重中之重的工作來抓」。

黃坤明強調，要嚴防發生新的聚集性疫情，加強城中村、工業園區、港口、碼頭、交通站場等人員密集場所，學校、醫院、隔離點等重點場所和8類特殊場所的防疫管理，守住外防輸入、區域協同、粵港澳聯防聯控「三條防線」。

疫情急遽攀升至全大陸第2位的重慶，昨日共新增本土感染2951例。重慶市委書記陳敏爾昨表示，快速轉運收治被感染人員是阻斷疫情傳播的關鍵。要安全有序做好人員轉運，繼續高質高效開展核酸篩查、精準快速追陽找陽，把重點風險人員更快轉運出去，做到快篩、快追、快轉、快隔，確保「應轉盡轉、應收盡收、全部撈乾」。

位於重慶國際博覽中心的悅來方艙醫院建設工作正加快推進，規劃設置床位1.2萬餘張，將陸續投入使用。

因日前富士康疫情受到關注的河南，昨日共新增本土感染2287例。河南省委書記樓陽生昨日表示，將全鏈條抓好檢、追、調、轉、隔，做到「日清日結」，努力在最短時間內實現社會面和隔離點「雙清零」。