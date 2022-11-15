宜蘭一名男子與妻子分房睡，未料竟因懷疑妻子外遇，遂偷偷於妻子的房內裝設針孔攝影機，拍下妻子更衣及哺乳等裸露身體隱私部位的畫面，遭到妻子報警處置。一審依妨害秘密罪，判男子3月徒刑，案經上訴，被高等法院駁回。

判決書指出，男子阿煌（化名）與妻子居住在宜蘭，長子出生後，夫妻兩人就分房睡，未料阿煌懷疑妻子外遇，遂於去年1月17日至月底間，偷偷在妻子房內裝設針孔攝影機，偷錄下妻子換衣服、哺乳等裸露胸部及身體隱私部位的畫面，妻子同月底意外發現鏡頭，當下隨即報警，通知警方到場蒐證。

阿煌接受偵訊時，否認偷拍，稱自己裝設攝影機是為了看小孩，因為小孩經常哭鬧，他想要了解小孩為何會哭，毫無妨害秘密罪意圖。

法院審理時，阿煌妻子證稱，她先前到阿煌房間找自己的衣服，途中不小心弄掉阿煌的外套，當時有支手機從口袋掉出，畫面卻顯示著她的房間，才懷疑自己恐遭偷拍，當晚果真在房內找到很小的鏡頭，擔心驚動阿煌才待天亮後報警處理。

法官認為，阿煌妻子的房間已有安裝遠端遙控攝影機，可供觀察小孩在房間活動的情形，阿煌卻額外在房內隱密處安裝針孔攝影機有違常情，難認為正當理由，故不採信阿煌說詞。一審依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處徒刑3月，得易科罰金9萬元，案經上訴遭高等法院駁回，可再上訴。