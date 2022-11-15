九合一選舉將至，「幽靈人口」案件頻傳，花蓮縣鳳林鎮近日有人疑為使特定候選人當選，遷入當地里民戶籍，花蓮檢警調昨一口氣通知20人到案說明，檢方訊後認為游姓男子等8人，涉犯妨害投票未遂罪嫌，依犯罪情節分別諭知書立悔過書或支付3至5萬元緩起訴處分金。

檢方指出，今年5月至7月期間，王姓等6名男子以虛偽遷徙戶籍方式，特別遷入鳳林鎮長橋里游姓等3位里民戶籍，欲使特定里長候選人、鎮民代表候選人及鎮長候選人順利當選，涉犯妨害投票未遂罪嫌。

經檢警調多日蒐證，為進一步查悉相關事證，昨由花蓮地檢署檢察官陳宗賢指揮調查局東機站、鳳林警分局、花蓮港警總隊等單位，持票至游男等2人住處共2個地點執行搜索，並依經清查戶籍遷移資料，通知鳳林轄內疑為幽靈人口者及證人等20人到案，並扣押相關證據。

檢方訊後認為，游男等2里民提供戶籍給王男等6人遷入，8人均涉犯刑法第146條第2項、第3項之妨害投票未遂罪嫌，經8人同意後，依犯罪情節分別諭知書立悔過書或支付3至5萬元之緩起訴處分金；其餘12則請回。

檢方表示，幽靈人口不一定會直接告訴戶長遷入戶籍的理由為何，不過游姓等2位里民坦承犯行，另一位里民則不知道戶籍被有心人士利用而否認犯行；訊後已請王等6名遷戶者將戶籍遷出，且26日投票當天不要去投票，避免影響選舉結果。

據了解，王男等6人，有的住在花蓮市、有的是外縣市，也有人是住在鳳林鎮但非長橋里，6人之中，部分是因工作認識游男等2人，有的則原先就互為好友，不過6人遷入戶籍均是盼讓特定候選人當選。

檢方坦言，幽靈人口案件通常都會在選後偵辦，不過需等到幽靈人口去投票才有證據，屆時也會依法偵辦，然而，此次會在投票前夕查察幽靈人口案件，主要是希望能藉以殺雞儆猴，警示其他涉嫌幽靈人口的民眾，藉此遏止不法行為，呼籲凡意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而去投票者，不論既遂或未遂，最高可處5年有期徒刑，民眾切勿以身試法。

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