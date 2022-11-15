瑞士央行(SNB)行長Thomas Jordan周一再次發出升息警告，稱由於通膨率仍居高不下，瑞士央行可能需要再次採取行動。

Jordan說，有鑑於通膨水準以及瑞士的利率仍低，不排除瑞士央行在12月有加息的可能性。

瑞士央行今年已經升息兩次，利率來到0.5%。儘管瑞士通膨率從九月的3.3%降至十月的3.0%，但是以瑞士的標準衡量，此一水準仍偏高。

行長在洛桑市(Lausanne)對商界領袖表示，瑞士央行很可能不得不再次進一步收緊貨幣政策。「下一次會議將在12月舉行，有很高的可能性再次收緊貨幣政策，以確保充分抑制通膨」。

Jordan還指出，瑞士法朗的升值有助於防範通膨壓力；央行並重申，準備買進或賣出瑞朗，將該貨幣保持在適當水準，以應對通膨。

Jordan上周曾表示，瑞士央行準備採取「所有必要措施」，將通膨率壓至0%至2%的目標區間，而目前的貨幣政策的壓制力度不夠大，不足以產生效果。