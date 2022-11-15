沙鹿區向上路今天上午又發生一輛聯結車，疑似剎車失靈；追撞前方停等紅燈的三輛營大貨車、營貨櫃曳引車等，所幸無人員受傷。（警方提供）

沙鹿區向上路今天上午又發生一輛聯結車，疑似剎車失靈；追撞前方停等紅燈的三輛營大貨車、營貨櫃曳引車等，所幸無人員受傷。（警方提供）

沙鹿區向上路高肇事路段 今再傳聯結車追撞等紅燈前三車

沙鹿區向上路六段長下坡今年1月至10月共發生45件交通事故，造成21人受傷。今天上午又發生一輛聯結車疑似剎車失靈，追撞前方停等紅燈的三輛營大貨車、營貨櫃曳引車等，所幸無人員受傷。警方指出，交通警察大隊與清水分局本月聯合勤務，採支援機動測速照相與巡邏勤務，加強取締該路段超速、超載、任意變換車道等違規行為，減少車禍交通事故。

警方指出，今天上午7時51分，一名50歲的男子駕駛一輛空聯結車，沿沙鹿區向上路6段東往西方向行駛，男駕駛自稱因剎車失靈，追撞前方停等紅燈，53歲鐘男駕駛的營大貨車、65歲唐男駕駛的營業貨櫃曳引車及42歲許男駕駛的自大貨車，所幸4名駕駛均無人受傷，且均無酒駕情形。

警方表示，警方依現場的連環追撞製作相關資料後，移請交通警察大隊，分析肇事的真正原因？全案正進一步調查釐清中。

警方說，向上路為聯絡台中市區與台中港重要道路，向上路六段及七段因地形起伏，呈現長下坡的道路型態，且龍井交流道下匝道及台中工業區車流匯聚，常有砂石車（大型貨車）來往通行該路段；大型車因車體較大且載重，在相同車速下煞停時間及距離會比小型車來的長。

警方強調，交通警察大隊與清水分局本月分於向上路實施聯合勤務，交警第二中隊支援機動測速照相與巡邏勤務，加強取締超速、超載、任意變換車道等違規行為，於向上自立路口及住宅社區世界1景和東海戀歌前執行守望勤務，以提升見警率。