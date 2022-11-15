一名網友在新莊地區的「地藏庵」廟宇內發現一張感謝狀，一名信士寫「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑（大姑、小姑）順利遷出家外」並捐香油3千，其他網友笑說「媳婦別抱怨了，快找董大爺」、「我很需要」；據悉董大爺是發誓之神，常有信眾為證清白，向董大爺發毒誓，當地人也認為祂是拷打「惡鬼」之神。

該名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享一張照片，是張感謝狀，上頭寫著「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑順利遷出家外，今特捐香油錢參仟元整，特此叩謝」，該名「信士」疑似向該廟的神明祈求把家中的大姑、小姑趕出婆家，如願後特別在還願時，製作這張感謝狀。

一名網友在新莊地區的「地藏庵」廟宇內發現一張感謝狀，一名信士寫「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑（大姑、小姑）順利遷出家外」並捐香油3千。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

網友紛紛留言問原PO是哪間廟，原PO回應「新莊地藏庵」，據悉該廟的主神為地藏王菩薩，而配祀的董大爺據說是發誓之神，專司賭咒（發誓），早期信眾如遇爭執無法決斷，常到董大爺神前發誓以示清白，董大爺會判斷誓言真偽，處罰說謊的人，也有新莊人認為是拷打惡鬼之神，故董大爺廳中充滿刑具。

董大爺也專門「肅竊」，可在暗中捉拿扒手，信眾認為只要到董大爺尊前祝禱，並用手觸摸四周的刑具，便能很快找回失物。曾經有名商人找回進口轎車，為此還捐出一千萬元的香火錢。其他網友留言「我也需要董大爺…雖然不是菇」、「這才值3000喔」、「懂了吧！大家別抱怨了，快去找董大爺」。