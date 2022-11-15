美國10月通膨數據降溫，降幅明顯有感，帶動市場對聯準會（Fed）放緩升息的樂觀期待，隨通膨放緩、Fed升息末期，債市逐漸開展行情，激勵近一周資金回流債市，資產負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

統計近一周固定收益ETF淨流入119.85億美元，以流入美國債市101.37億美元為主，全球、新興市場與歐洲債市分別獲6.61億美元、5.18億美元與4.13億美元。以債券信評來看，投資級債ETF淨流入71.22億美元、非投資級債淨流入37.17億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料，截至11月9日美國貨幣基金規模為4.62兆美元，較前一周減少0.3％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨觸發通膨的因素由能源轉向房市與薪資等更為黏著的因子，預期即便通膨因供給面瓶頸緩解而觸頂，相較於過去的經濟循環，這波物價仍將處於相對高檔，使得通膨前景仍具挑戰。

當前多數央行以對抗通膨為唯一目標，並接受為抑制通膨可能帶來的經濟負面影響，雖然面對政策快速收緊使風險性資產承壓，預期一旦緊縮政策有所緩解，資產負相關性將回復正常化，債券可望重拾抵禦風險功能。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，隨市場預期利率朝著高峰值靠近，開啟明年債市多頭行情，預估明年通膨雖會滑落，但很難快速降至2％目標內，因此利率恐仍將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退的風險提高。建議債市配置可靠攏投資級債，防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券、管控利率風險為宜。