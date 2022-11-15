美國10月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，有望降低聯準會（Fed）積極升息壓力，且大陸鬆綁防疫限制措施，也提振市場信心，激勵全球股市呈現大漲走勢，美股近一周更創6月下旬以來最大單周漲幅，資金加速流入股市資產。

統計近一周整體股票型ETF淨流入236.91億美元，主要流入美國161.65億美元、全球62.92億美元，新興市場與大陸分別獲13.71億美元、5.46億美元淨流入，但歐洲與日本分別遭資金淨流出6.27億美元與4.35億美元，亞太區淨流出5.93億美元。產業ETF部份，淨流入的前三大為醫療保健、不動產和科技，淨流出僅能源。

富蘭克林證券投顧表示，10月主要是商品及醫療服務通膨降溫，使得整體通膨率明顯回落，但住房成本持續上揚，預估住房成本年增率要到明年上半年才會觸頂。因此儘管10月通膨放緩，有助Fed在12月升息步伐緩和，但一次性數據尚難預示通膨持續放緩趨勢，及Fed政策態度的調整，後續仍待進一步觀察。

富蘭克林證券投顧建議，股市布局宜採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制、受惠低碳經濟轉型趨勢，包括基礎建設及公用事業產業，及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利認為，儘管受到疫情影響，供應鏈通膨可能開始消退，各國央行升息遏止需求，也將壓抑通膨自高檔放緩，但這次造成通膨的許多因素，屬於結構性及破壞力，包括食物通膨、氣候通膨、全球供應鏈重組等，未來將難重回過去長期低通膨低利率環境，著眼基礎建設資產有通膨轉嫁機制，因面對通膨環境，基礎建設資產多有良好表現。