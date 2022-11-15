為擴大搶攻跨年商機，台北寒舍艾美酒店於12月31日推出「FUN浪不眠夜」一系列的跨年暢飲派對與住房專案，即日起開放預訂。五樓「QUUBE DJ秀」與一樓「北緯二十五飛鏢夜」的跨年活動，皆可享酒精飲品無限暢飲，以及倒數時可至12樓戶外區享受101絢爛的煙火，每位3,280元+10％起，11月30日前預訂享早鳥優惠免一成服務費。另外，台北寒舍艾美並推出三天兩夜住房專案，雙人入住每房兩晚32,000元+15.5％起，含兩客豐富美味的探索廚房自助早餐。

12月31日跨年夜台北寒舍艾美酒店五樓QUUBE推出艾美電音狂歡趴，每位3,680元+10％，特別邀請知名電音DJ Justin現場打碟，再享精選香檳、紅白酒以及烈酒無限暢飲，同時再提供酌酒小食與起司拼盤，為跨年之夜補充滿滿活力。最後可憑12樓戶外煙火券，在高空中迎接磅?震撼的101煙火秀，為2023揭開序幕。即日起至11月30日預訂戶外座位區可享早鳥優惠免一成服務費。另有8人小包廂，低消30,000元+10％，以及10人大包廂，低消35,000元+10％。

位於寒舍艾美一樓酒吧北緯二十五推出跨年夜闔家同樂活動，每位3,280元+10％，可享精選香檳每人乙杯、紅白酒與烈酒無限暢飲，再搭配豐盛味美的酌酒小食，共享歡樂時光，迎向璀璨2023。當晚也會舉辦跨年夜飛鏢挑戰賽，賓客可憑遊戲券參加飛鏢大亂鬥，由賓客之間進行一對一挑戰賽，進入英雄榜的前三名，及有機會獲得台北寒舍艾美指定的精選酒品。伴隨溫馨又具有節奏感的音樂，一同等待午夜十二點時刻，迎接絢麗的101跨年煙火秀。即日起至11月30日預訂，可享早鳥優惠。

台北寒舍艾美酒店特別推出三天兩夜跨年住房方案，雙人入住面101景觀房型，每房50,000元+15.5％起，面松仁路都市景觀房型，每房38,000元+15.5％起，在舒適的空間裡，也能和親朋好友歡聚倒數，無需人擠人，在101煙花下優雅輕鬆的迎接2023年。不論房型皆含兩客豐盛的探索廚房自助早餐，專案須連住兩晚，且其中一夜為12月31日跨年夜。

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