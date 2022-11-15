楠梓警方在海軍陸戰隊管制水域找到一具浮屍，圖為找到浮屍的水域。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市再傳浮屍。民眾於今（15）日上午8時10分報警，在典昌路附近水域發現一具浮屍。警方初步調查，該名浮屍是男性，35歲，已經通報家屬前來指認。此水域屬於海軍陸戰隊的管制水域。

由於近來高雄市浮屍案件成為選舉議題，警方對此相當低調。警方通報119救護人員，將屍體打撈上岸後，已經明顯死亡。

警方將報請橋頭地檢署檢察官相驗，釐清死因。

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