觀光地區公廁的品質，常常是旅客評價的重點之一，高雄市觀光局這幾年著力於各景區環境的改造，除了各項遊憩設施的闢建、整體景觀綠美化外，公廁品質的優化也是重點項目之一，強調兩性平權的自在方便舒適空間的營造，更是觀光局對使用者的貼心規劃。

旗津3號公廁在男廁中增設了方便換尿布的檯面，讓貼心的爸爸們也能為孩子換尿布，減低媽媽們負擔。(圖／高雄市觀光局提供)

旗津3號公廁整體以大面白色外牆為設計主軸，除讓建築物看起來更整潔明亮。(圖／高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局今年已於旗津、觀音山及壽山動物園等景區進行公廁整建，除更新既有老舊管線及設備外，並搭配各景區特色營造特有風格，包括以自然色系為主的觀音山登山口公廁及以白色外牆具希臘風的旗津3號公廁，讓民眾及遊客進到這舒適、解放的空間時也為之驚艷。

旗津沙灘吧特有的沙灘氛圍，深受國內外遊客喜愛。(圖／高雄市觀光局提供)

今年所改造的公廁中最受遊客好評的即是旗津3號公廁，高雄市觀光局長周玲妏表示，旗津3號公廁整體以大面白色外牆為設計主軸，除讓建築物看起來更整潔明亮外，在藍天及大海襯托下，讓人有置身地中海風情的氛圍，3號公廁已是到旗津的遊客必打卡景點。另為打破性別框架，在男廁中增設了方便換尿布的檯面，讓貼心的爸爸們也能為孩子換尿布，減低媽媽們負擔，增加親子互動友善環境。未來也將持續營造景區公廁，以簡潔明亮與「不髒、不濕、不臭」三不原則，規劃親子及兩性廁間，營造更舒適友善公廁環境。

此外，日前於旗津改造的「星空隧道」以繽紛色彩營造成奇幻世界，除獲2022年城市工程品質金質獎肯定外，也成為民眾打卡熱點。而海之星沙灘俱樂部近期又推出「彩虹大道」，以鮮豔的色彩與旗津藍天相輝映，啟用半年已成為旗津新亮點！近年觀光局在旗津景區投入非常多的建設，如旗津版藍眼淚、翠綠丸子波波草後，在旗津貝殼館中庭也以藍色屋頂和白色屋牆營造超夢幻秘境「愛琴小伊亞」等等，這些設施都深受遊客的喜愛，給予非常多的肯定；另外觀光局所委外的旗津沙灘吧，不論是國人或外國遊客都超夯、超推的美式半室外酒吧，預計於明年農曆過年前擴增營業設備及空間，將以慵懶舒適讓人可以放鬆發呆做店內的氛圍營造，也請大家拭目以待！更多旅遊資訊，請上高雄旅遊網查詢 https://khh.travel/ 。