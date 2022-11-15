品觀點｜《動物朋友：王國》體驗會 與真實動物朋友一起遊戲 知名聲優熱唱PV首度曝光

療癒系二次元RPG《動物朋友：王國》即將在台港澳地區推出，此款由漫畫家吉崎觀音擔任動畫角色設計的「動物朋友」IP授權手遊，以有趣的彈射玩法，讓故事裡的動物朋友們與玩家有別以往不同的互動，於(14)日舉辦媒體體驗會，透過實際遊玩操作呈現遊戲帶給玩家的真實感受。

活動特別邀請來賓為媒體展示遊戲實際操作

國民IP授權 動物朋友魅力爆發

特別來賓與動物朋友互動

活動開場透過主持人喬米介紹《動物朋友：王國》IP簡歷及故事背景，「動物朋友」是由角川漫畫編輯部編輯長梶井齊於2014年所創立的專案，由繪製《Keroro軍曹》的知名漫畫家吉崎觀音擔任動畫角色設計的作品，後續衍生手遊、漫畫、動畫、網路廣播、舞台劇等許多作品。遊戲故事背景發生在人類消失的樂園中，玩家從陌生的「王國」中醒來，一路上遇到許多具有不同獨特魅力的可愛獸娘，像是喜歡狩獵遊戲的藪貓、五音不全卻超愛唱歌的朱鷺、看似外型威猛卻懶散喜歡午睡的獅子等，獸娘們將在路途上成為玩家的夥伴，一起踏上冒險的旅程。

限量封測將讓玩家親身體驗與動物朋友們的暢快冒險

活動現場特別邀請到熱愛動物的人氣網紅KOL 6tan、瑞咪、凱伊三位特別來賓，除了分享來賓與動物的相關感人故事外，也在現場進行遊戲實際體驗，分享如何善用朋友擊敗大型天藍怪的訣竅。

營運團隊也帶來遊戲獨特魅力的介紹，遊戲採用彈射RPG玩法，玩家可利用不同隊友組合產生羈絆COMBO加成戰力來彈射撞擊敵人，獅子和駝鹿搭配觸發的組合技「必勝的守護」，可以讓隊伍中所有朋友的攻擊加成３回合，期間每回合效果翻倍，在適當時機利用COMBO的增益效果可以將隊伍攻擊力最大化，制伏天藍怪。

在戰鬥中，也要注意不同地貌和各種機關設計，關卡中的瘴氣會讓朋友中毒失血非常危險，而利用掉落的樹幹能攻擊天藍怪，則為朋友帶來優勢，多樣化的關卡設計讓遊戲增添更多趣味及挑戰性。

PV首度曝光 竹達彩奈親「聲」演繹

活動現場也首度曝光由知名聲優竹達彩奈演唱的《動物朋友：王國》主題曲PV，與遊戲故事劇情契合及友情滿溢攜手同行的歌詞，歡暢輕快的曲風搭配聲優可愛的歌聲，看著活潑的獸娘們在畫面躍動，陽光正面的愉快氣氛也是《動物朋友：王國》要帶給玩家的心靈能量。

《動物朋友：王國》主題曲PV

《動物朋友：王國》於11月16日至23日期間展開刪檔封測，讓玩家體驗與動物朋友們一同攜手冒險的樂趣，想知道更多遊戲介紹與最新消息，請隨時關注官方網站與官方粉絲團瞭解最新詳情！

《動物朋友：王國》

作品分級：輔12

代理廠商：遊戲種子授權亦樹遊戲營運

正式官網：https://kfk.game-beans.com/